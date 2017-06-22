10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يأمل في أن تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر، وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم شن غارات جوية في سوريا بشكل منفرد، إذا لزم الأمر، نفى المتحدث باسم الكرملين تقارير إعلامية محرجة، تقول إن الرئيس فلاديمير بوتين استخدم عن طريق الخطأ شريط فيديو للهجمات الأمريكية في أفغانستان، بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتصالات الروسية الأمريكية لا تتوقف.

1- تيلرسون: نأمل أن تقدم دول الخليج قريبا قائمة بمطالبها لقطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يأمل في أن تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر قريبًا لحل الأزمة الحالية.

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2- ماكرون: نعتزم شن غارات جوية في سوريا إذا لزم الأمر

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجريت في باريس الأربعاء (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم شن غارات جوية في سوريا بشكل منفرد، إذا لزم الأمر و إذا تبين استخدام أسلحة كيماوية هناك.

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3- وزير موريتاني: رموز التيار الإسلامي يخادعون ويغالطون الرأي العام

وزير النقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداع - أرشيفية

اتهم وزير النقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداع تيار الإخوان المسلمين في بلاده بالخداع والكذب وبعدم الالتزام أخلاقيًا، مضيفًا: "رموز التيار الإسلامي يخادعون ويغالطون الرأي العام".

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4- بوتين: مشروع غاز "التيار الشمالي ــ 2" لديه جميع فرص النجاح

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لدى مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي ــ 2" كل الفرص للنجاح، مشددًا على أن هذا المشروع يساهم في ضمان التوريد الوثيق للغاز ويرفع من قدرات سوق الطاقة في أوروبا.

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5- رئيس الوزراء البلجيكي: لن يتم ترويعنا

رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في بروكسل الأربعاء (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على عدم وجود مؤشرات لهجمات وشيكة على بلاده، مشيرًا إلى وجود تدابير إضافية للفعاليات الكبرى؛ وذلك بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف محطة للقطارات في بروكسل.

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6- المتحدث باسم الكرملين: بوتين لم يستخدم فيديو للهجمات الأمريكية في سوريا

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو الأربعاء (أ ف ب)

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تقارير إعلامية محرجة، تقول إن الرئيس فلاديمير بوتين استخدم عن طريق الخطأ شريط فيديو للهجمات الأمريكية في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه يظهر ضربات روسية في سوريا.

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7- لافروف: الاتصالات الروسية - الأمريكية لا تتوقف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (يمينًا) في أستانا في 9 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتصالات الروسية الأمريكية لا تتوقف، وأنه يتواصل مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون عبر الهاتف بشكل دوري.

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8- نائب الرئيس الأمريكي الأسبق: حالة الجيش الأمريكي متردية

نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني في نيوديلهي في 28 مارس 2017 (أ ف ب)

وصف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني، حالة الجيش في الولايات المتحدة بالمتردية؛ بينما تحيق بالبلاد أخطارٌ أشدّ وأصعب من أي وقت على مدى الـ 70 عامًا الماضية، على حد تعبيره.

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9- رئيس كوريا الجنوبية: التعاون مع أمريكا هو محور سياساتنا الخارجية

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن - أرشيفية

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن" إنه يعتزم مواصلة تعزيز تعاون بلاده مع حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، ووصف التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه محور السياسات الأمنية والخارجية لسول.

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10- تيلرسون: يجب على الصين أن تضغط على كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الصين ببذل المزيد من الجهد للضغط على كوريا الشمالية، وذلك عقب محادثات أمريكية صينية في واشنطن.

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