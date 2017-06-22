إيناسيو يهاجم الحكم: «ضدنا ولم يمنحنا الفرصة للفوز أو التعادل»

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أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق واجه منافس قوي في لقاء اتحاد العاصمة الجزائري التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين.

وأشار إيناسيو إلى أن الزمالك لو خاض اللقاء بنفس المستوى التحكيمي في مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر لكان فاز باللقاء، والحكم لم يمنحنا الفرصة للفوز أو حتى التعادل.

وشدد إيناسيو على أن النتيجة ليست حاسمة، وأن الزمالك أمامه فرصة للصعود في حالة الفوز في المباراتين المقبلين.

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واختتم : «أتفق مع الجميع أن مشكلة الزمالك هى إضاعة الفرص وسنسعى لعلاجها، وأكرر أن الحكم كان ضدنا ومنح الفريق الأخر فرصة لاهدار الوقت».

وتغلب اتحاد العاصمة الجزائري، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.