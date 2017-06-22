«الخسارة الثانية والهدف الخامس».. أبرز ملامح لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

التحرير

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تغلب اتحاد العاصمة الجزائري، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.

وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز ملامح المباراة.

- الخسارة الثانية لإيناسيو.

تعد مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة هي الهزيمة الثانية للبرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك منذ أن تولى تدريب الفريق، إذ خاض إيناسيو مع الزمالك 13 مباراة بجميع المنافسات، تمكن خلالهما من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 أخرين، وتلقى الهزيمة في 2 بنفس النتيجة أمام إنبي بهدفين دون رد، واتحاد العاصمة بهدفين نظيفين.

- الهدف الخامس.

بعد أن نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إحراز هدفين في مرمى الشناوي، رفع رصيد الأهداف التي استقبلها الزمالك منذ بداية مشواره بالبطولة في الموسم الحالي إلى 5 أهداف.

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- الفوز الأول.

نجح فريق اتحاد العاصمة في تحقيق أول فوز له على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما من قبل مبارتين الأولى كانت عام 2003 في البطولة العربية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والمواجهة الثانية بذهاب دوري المجموعات من الموسم الحالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهى أيضًا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- الخسارة الأولى بثنائية.

- تعد ثنائية اليوم هي الأولى للفريق في دوري أبطال أفريقيا منذ 5 سنوات، حيث أن أخر مباراة هزم فيها الزمالك بنفس النتيجة في هذه البطولة كانت عام 2012، أمام فريق مازيمبي الكونغولي.

-الطرد الأول.

تلقى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك أول بطاقة حمراء للفريق، خلال جميع مبارياته في دوري الأبطال هذا الموسم، وتعد هذه البطاقة هي الأولى للفريق في البطولة منذ أن حصل عليها أحمد حسن عام 2012 أمام فريق المغرب الفاسي بدور الـ16 من البطولة.