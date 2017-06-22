فيديو| سعيود يخرج باكيا بعد ضرب طارق حامد وتسببه في سقوط كوميدي للحكم

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غادر أمير سعيود، لاعب فريق اتحاد العاصمة، ملعب «5 يوليو»، باكيًا بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واعتدى سعيود، على طارق حامد، لاعب لفريق الأبيض، بعد تدخل عنيف للأخير عليه، وتسبب في سقوط الحكم، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه كلا اللاعبين.

تغلب اتحاد العاصمة الجزائري، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد النادي الأبيض عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.

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