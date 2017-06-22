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فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي لأوغندا

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مصراوي Masrawy

فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر لأوغندا

02:48 ص الخميس 22 يونيو 2017

فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي لأوغندا

كتب - طه عبيد:

فتح مسئولو مطار القاهرة الدولي، أبواب الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، والتي تنعقد للمرة الأولى .

وانتظمت الخدمات الأمنية على الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في القمة الأولى لدول حوض النيل تأتي في إطار الأهمية التي توليها لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعيًا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها، بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف .

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين دول حوض النيل في مجالات عديدة، مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، ومن ثم تأتي أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل من أجل التباحث حول سبل تعظيم الاستفادة مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات، وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، فضلًا عن النظر في سبل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي.

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