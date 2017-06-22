محلل فلسطيني: المصريون أسعدوا أهل غزة بعد تزويدهم بالوقود

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أشاد المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطالله، بسماح السلطات المصرية بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي من أجل تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ما يبعد مؤقتًا خطر وقوع أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.

وقال عطالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «TEN»، إن الشعب الفلسطيني يشكر الأخوة في مصر بعد أن تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، حيث انتابتهم فرحة عارمة خصوصًا أنهم في شهر رمضان الكريم ومقبلين على عيد الفطر المبارك.

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وأوضح المحلل السياسي، أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر انفراجة أمل، بعد أن كان المواطنين يتحسسون مطابخهم أثناء السحور وكانت الحياة صعبة للغاية، موضحًا أن مصر لها دور كبير، مشيدًا في الوقت ذاته بدور قيادي فتح محمد دحلان، الذي كان له دورًا بارزًا في نجاح تلك الصفقة.

وتابع عطالله: «اليأس كان مسيطر على قطاع غزة، ومش كل الناس مؤيدين لحركة حماس، بل أن الأغلبية مستاؤون من حكم حماس».