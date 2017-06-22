دوري الأبطال| أهلي طرابلس يدك كابس يونايتد برباعية

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حقق فريق أهلى طرابلس الليبى فوزًا كبيرًا على ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوى بنتيجة 4-2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب «الطيب المهيرى» ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا.

تقدم صالح الطاهر بالهدف الأول لأهلي طرابلس في الدقيقة 16، قبل أن يدرك رونالد هدف التعادل لكابس يونايتد، وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن شييتو من إحراز هدف التقدم لكابس يونايتد، ومع بداية الشوط الثاني تمكن صالح الطاهر من تعديل النتيجة مرة أخرى لأهلي طرابلس.

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وفي الدقيقة 53، تمكن محمد الغنودي من التقدم لأهلي طرابلس بالهدف الثالث، قبل أن يختتم مؤيد اللاقي أهداف المباراة في الدقيقة 63، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي طرابلس رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا، بينما تجمد رصيد كابس يونايتد عند النقطة الثالثة في قاع المجموعة.