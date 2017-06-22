فيديو| الزمالك يسقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بثنائية

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تغلب اتحاد العاصمة الجزائري، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف أصحاب الأرض رضا بالحسين في الدقيقة 44، من تسديدة رأسية سكنت شباك الشناوي دون تدخل من مدافعي الفريق الأبيض.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الزمالك إدراك التعادل لكن باءت جميع المحاولات بالفشل، قبل أن يتمكن عبد الرحم مزيان من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

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وشهدت الدقيقة 61، طرد طارق حامد من الزمالك، وأمير سعيود لاعب اتحاد العاصمة.

بهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.