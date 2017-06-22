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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

01:27 ص الخميس 22 يونيو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مناوشات بين طائرات الناتو وروسيا فوق بحر البلطيق واستقالة وزير العدل الفرنسي، إضافة إلى موافقة البرلمان الألماني سحب القوات الألمانية من تركيا.

1- الناتو يؤكد تعقب ثلاث طائرات روسية فوق البلطيق

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طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي في أستونيا (أ ف ب)

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه تعقب "ثلاث طائرات روسية من بينها طائرتان مقاتلتان" فوق بحر البلطيق.

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2- اتهام 35 شخصا في إثيوبيا بالتخطيط لهجمات إرهابية

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احتجاجات في أديس أبابا - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت محطة "فانا" المملوكة للدولة في إثيوبيا اليوم الأربعاء بأنه تم توجيه اتهامات بالتخطيط لشن هجمات ضد المؤسسات العامة وقوات الأمن والمدنيين إلى 35 شخصا.

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3- عزل رئيس وزراء رومانيا بعد تصويت بحجب الثقة

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رئيس الوزراء رومانيا سورين جرينديانو اليوم (أ ف ب)

أسفر تصويت بحجب الثقة، تم إجراؤه بناء على طلب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، عن عزل رئيس الوزراء سورين جرينديانو، وذلك بعدما تولى السلطة لمدة ستة أشهر.

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4- استقالة وزيري العدل والشؤون الأوروبية في فرنسا

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وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو في باريس (أ ف ب)

أعلن وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو استقالته من على خلفية التحقيقات الجارية في شبهات بقيام حزب "مودم" (الحركة الديمقراطية) الذي يرأسه بالاستعانة بمساعدين في البرلمان الأوروبي بشكل وهمي.

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5- البرلمان الألماني يوافق على سحب قوات الجيش من إنجرليك

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جلسة البرلمان الألماني اليوم في برلين (أ ف ب)

وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على سحب قوات الجيش الألماني من قاعدة إنجرليك التركية.

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مصراوي Masrawy

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