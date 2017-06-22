من هو غسان سلامة "المبعوث الأممي" الجديد في ليبيا؟

كتب - علاء المطيري:

وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، لينهي بذلك خلافًا استمر أربعة أشهر على اختيار خليفة لمارتن كوبلر، الدبلوماسي الألماني الذي كان ممثلاً للأمم المتحدة في ليبيا منذ نوفمبر 2015، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبعد موافقة مجلس الأمن على تعيينه، الثلاثاء، تولى سلامة المنصب رسميًا.

لا يظهر غسان سلامة، 67 عامًا، كثيرًا في المشهد الدولي، لكن لديه بصمات لا تُخطئها العين على الصعيد الاستشاري العالمي، فهو الأكبر سنًا من بين المبعوثين الأممين الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا.

شغل سلامة منصب وزير الثقافة اللبناني في الفترة بين عامي 2000 و2003، وهو دبلوماسي لبناني ذو سمعة طيبة؛ شارك في العديد من العمليات الاستشارية غير المعلنة في الساحتين الدولية والعربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

درس سلامة القانون الدولي في "جامعة باريس"، ثم حاز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية؛ وله العديد من المؤلفات بالفرنسية والعربية، منها "المجتمع والدولة في المشرق العربي" و"لسياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 دراسة في العلاقات الدولية"، و"نحو عقد عربي جديد – بحث في الشرعية الدستورية"، و"من الارتباك إلى الفعل: التحولات العالمية وآثارها العربية"، و"أمريكا والعالم: إغراء القوة ومداها"، كما له مساهمات كبرى في المجلّات المختصة بالشؤون الدولية، وفقًا لموقع "أخبار ليبيا".

يشغل سلامة منصب رئيس مجلس أمناء الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وهو عميد معهد باريس للشؤون الدولية، وأستاذ العلاقات الدولية في "معهد العلوم السياسية" في باريس وفي "جامعة كولومبيا" بنيويورك.

وعمل سلامة رئيسًا للهيئة التنظيمية وناطقًا رسميًا باسم "قمة بيروت العربية" و"القمة الفرنكوفونية" في لبنان، وفي عام 2003 تم تعيينه مستشارًا سياسيًا لبعثة الأمم المتحدة في العراق ونجا من تفجير انتحاري، ثم عيّن بعدها مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة بين 2003 و2006.

تم اختيار سلامة لعضوية عدد من المنظمات العالمية غير الحكومية، ومنها حاليًا مجموعة الأزمات العالمية "بروكسيل" مؤسسة "أوبن سوساييتي" بنيويورك، و"مكتبة الإسكندرية"، و"مركز حل النزاعات" بنيويورك، و"مركز العمل الإنساني" في جنيف، وهو أحد مؤسسي "الصندوق العربي للثقافة والفنون"، ويرأس مجلس أمنائه منذ انطلاقته عام 2007، وفقًا لموقع "عين ليبيا".