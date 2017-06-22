أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

من هو غسان سلامة "المبعوث الأممي" الجديد في ليبيا؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

من هو غسان سلامة "المبعوث الأممي" الجديد في ليبيا؟

01:23 ص الخميس 22 يونيو 2017

غسان سلامة

كتب - علاء المطيري:
وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، لينهي بذلك خلافًا استمر أربعة أشهر على اختيار خليفة لمارتن كوبلر، الدبلوماسي الألماني الذي كان ممثلاً للأمم المتحدة في ليبيا منذ نوفمبر 2015، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبعد موافقة مجلس الأمن على تعيينه، الثلاثاء، تولى سلامة المنصب رسميًا.

لا يظهر غسان سلامة، 67 عامًا، كثيرًا في المشهد الدولي، لكن لديه بصمات لا تُخطئها العين على الصعيد الاستشاري العالمي، فهو الأكبر سنًا من بين المبعوثين الأممين الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا.

شغل سلامة منصب وزير الثقافة اللبناني في الفترة بين عامي 2000 و2003، وهو دبلوماسي لبناني ذو سمعة طيبة؛ شارك في العديد من العمليات الاستشارية غير المعلنة في الساحتين الدولية والعربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

درس سلامة القانون الدولي في "جامعة باريس"، ثم حاز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية؛ وله العديد من المؤلفات بالفرنسية والعربية، منها "المجتمع والدولة في المشرق العربي" و"لسياسة الخارجية منذ عام 1945 دراسة في العلاقات الدولية"، و"نحو عقد عربي جديد – بحث في الشرعية الدستورية"، و"من الارتباك إلى الفعل: التحولات العالمية وآثارها العربية"، و"أمريكا والعالم: إغراء القوة ومداها"، كما له مساهمات كبرى في المجلّات المختصة بالشؤون الدولية، وفقًا لموقع "أخبار ليبيا".

يشغل سلامة منصب رئيس مجلس أمناء الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وهو عميد معهد باريس للشؤون الدولية، وأستاذ العلاقات الدولية في "معهد العلوم السياسية" في باريس وفي "جامعة كولومبيا" بنيويورك.

وعمل سلامة رئيسًا للهيئة التنظيمية وناطقًا رسميًا باسم "قمة بيروت العربية" و"القمة الفرنكوفونية" في لبنان، وفي عام 2003 تم تعيينه مستشارًا سياسيًا لبعثة الأمم المتحدة في العراق ونجا من تفجير انتحاري، ثم عيّن بعدها مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة بين 2003 و2006.

تم اختيار سلامة لعضوية عدد من المنظمات العالمية غير الحكومية، ومنها حاليًا مجموعة الأزمات العالمية "بروكسيل" مؤسسة "أوبن سوساييتي" بنيويورك، و"مكتبة الإسكندرية"، و"مركز حل النزاعات" بنيويورك، و"مركز العمل الإنساني" في جنيف، وهو أحد مؤسسي "الصندوق العربي للثقافة والفنون"، ويرأس مجلس أمنائه منذ انطلاقته عام 2007، وفقًا لموقع "عين ليبيا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تسحب قوة حفظ سلام من إفريقيا الوسطى بعد مزاعم اعتداءات جنسية

    الأمم المتحدة تسحب قوة حفظ سلام من إفريقيا الوسطى بعد مزاعم اعتداءات

    أخبار
  • الأمم المتحدة توافق على إرسال قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

    الأمم المتحدة توافق على إرسال قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في منطقة

    أخبار
  • الأمم المتحدة: 9 دول وراء نصف الزيادة السكانية بحلول 2050

    الأمم المتحدة: 9 دول وراء نصف الزيادة السكانية بحلول 2050

    أخبار
  • مجلس الأمن يوافق على تعيين غسان سلامة مبعوثًا أمميًا في ليبيا

    مجلس الأمن يوافق على تعيين غسان سلامة مبعوثًا أمميًا في ليبيا

    أخبار

إعلان

ba1e0feee0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية