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القبض على عاطلين بحوزتهما 12 ألف قرص "ترامادول" في الشرقية

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القبض على عاطلين بحوزتهما 12 ألف قرص "ترامادول" في الشرقية القبض على عاطلين بحوزتهما 12 ألف قرص "ترامادول" في الشرقية

مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين بحوزتهما 12 ألف قرص "ترامادول" في الشرقية

01:14 ص الخميس 22 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب

ألقى ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة الصالحية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عاطلين؛ بحوزتهما كمية من "الترامادول"، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن القوة المُكلفة بتأمين مفارق الشرطة العسكرية بطريق الصالحية القديمة، برئاسة الرائد أسامة العطار، من ضبط "تامر.م.ع.م.س" 27 عامًا، عاطل، و"جلال.س.س" 27 عامًا، عاطل، مقيمان بناحية "أبو شنار" بمدينة رفح شمال سيناء، حال استقلالهما السيارة رقم 6395 "ط.ص.و" هيونداي "إلنترا" موديل 2015، بقيادة الأول، وبحوزتهما 12 ألف و130 قرص "ترامادول"، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليهما والمضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

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