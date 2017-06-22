المقاولون يوضح حقيقة حصوله على نسبة من صفقة انتقال صلاح لليفربول

التحرير

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قال محمد عادل فتحى المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن مجلس إدارة النادي سيبحث خلال الأيام المقبلة إذا كانت تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أن للمقاولون الحق في الحصول على نسبه من صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلي ليفربول بعد أن ترددت أنباء عن ذلك خلال الفترة الماضية.

ونفى فتحي في تصريحات خاصة «للتحرير» وجود بند في العقد بين المقاولون وبازل السويسري يضمن له الحصول على نسبة من قيمة انتقاله في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ما ستبحثه الإداره هي بنود لوائح «الفيفا» وما مدى إمكانية استفادة المقاولون منها.

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وكانت قد أفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق المقاولون العرب المصري، سيستفيد ماليا من صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح، جناح روما إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية بما يقرب من 16 مليون جنيه مصري.