مفاجأة.. المقاولون العرب يحصل على نسبة من انتقال صلاح لـ«ليفربول»

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن فريق المقاولون العرب المصري، سيستفيد ماليا من صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح، جناح روما إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأجمعت الصحف الإنجليزية والإيطالية على أن محمد صلاح على وشك التوقيع لـ«ليفربول» مقابل 45 مليون يورو.

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وحسب ما نقلته شبكة «BBC» البريطانية فإن المقاولون العرب وضع بندًا في عقد بيع صلاح إلى بازل السويسري يضمن له الحصول على نسبة من قيمة انتقاله لناد آخر في المستقبل، وستكون النسبة ما يقارب ١٦ مليون جنيه مصري، في حال إتمام صفقته إلى الريدز.

جدير بالذكر أن نادي تشيلسي أيضا سيستفيد ماديا من الصفقة، بنسبة ١٠٪‏ ، أي بما يعادل ٤.٥ مليون يورو.