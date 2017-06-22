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"الوفد": تعيين صلاح عقيل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب خلفًا لأبو شقة

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مصراوي Masrawy

"الوفد": تعيين صلاح عقيل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب خلفًا لأبو شقة

01:04 ص الخميس 22 يونيو 2017

النائب صلاح شوقي عقيل

كتبت-مروة شوقي:

أعلن حزب الرفد، اختيار النائب صلاح شوقي عقيل رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلفا للمستشار بهاء الدين أبو شقة حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي.

يأتي ذلك بعدما تقدم "أبو شقة" باستقالته من الحزب ورئاسة الهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان.

وعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعًا بحضور الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا وعدد من نواب الحزب، عقب إعلان الاستقالة.

وأشار الحزب، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الهيئة العليا استقرت خلال اجتماعها على عدم تولي أي رئيس لجنة نوعية بمجلس النواب أو أيًا من أعضاء هيئة المكتب رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد منعًا لتداخل رأي اللجنة مع رأي الحزب.

وذكر البيان، ما شهده الاجتماع من مناشدات عديدة من الهيئة العليا للنائب الوفدي المستقيل الدكتور محمد فؤاد بالعدول عن قراراه متمسكين ببقاءه في البرلمان.

وأوضح البيان أنه لم يتم مناقشة أي أمر متعلق باستقالة المستشار بهاء أبو شقة من حزب الوفد.

كان الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قال لمصراوي، إن "اتقاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير" هي من سببت هذا الانشقاق بين الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة الوفدية، فالهيئة العليا للحزب اعترضت بوضوح على الاتفاقية بينما انقسمت الهيئة البرلمانية بين موافق ورافض لإقرار الاتفاقية والنتيجة فيه تصادم بين الهيئتين".

وتابع عبده: "فقد سبق بهاء أبو شقة، تقديم محمد فؤاد استقالته من المجلس وكلاهما نحتاجه بشدة في حزب الوفد".

وأكد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، في وقت سابق اليوم، أن أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قدم استقالته اليوم الأربعاء من الحزب.

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