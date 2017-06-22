العرب اليوم.. بن سلمان ولى للعهد وتفجير مسجد النوري بالموصل

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تنصيب الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد فى السعودية وداعش يقوم بتفجير مسجد النوري بالموصل، إضافة إلى وصول امدادات من الوقود المصري إلى قطاع غزة.

1- أوامر ملكية في السعودية

الأمير محمد بن سلمان اليوم في الرياض (أ ف ب)

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا أعفى بمقتضاه ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، من منصبه وعين نجله محمد بن سلمان مكانه وليا للعهد: فمن هو محمد بن سلمان

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2- تميم يبعث ببرقية تهنئة للعاهل السعودي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، في بيان نشرته، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقية تهنئة إلى للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إصداره أوامر ملكية.

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3- مستشار ترامب يبدأ زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنير (أ ف ب)

وصل جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى الشرق الأوسط، سعيًا لاستئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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4- "داعش" يفجر جامع النوري ومئذنته التاريخية

انفجار مسجد النوري بالموصل القديمة اليوم (أ ف ب)

أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" العراقية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن تنظيم "داعش" قام بتفجير جامع النوري الكبير ومئذنته الشهيرة وسط الموصل.

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5- مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة

دخول شاحنات محملة بالوقود إلى غزة اليوم (أ ف ب)

سمحت السلطات المصرية عبر معبر رفح الحدودي بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وفق المتحدث باسم المعبر وائل أبو عمر.

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