أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تضامن بورسعيد": 10 آلاف و500 أسرة تستفيد من زيادة السيسي لـ"تكافل وكرامة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تضامن بورسعيد": 10 آلاف و500 أسرة تستفيد من زيادة لـ"تكافل وكرامة"

12:48 ص الخميس 22 يونيو 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسى

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن 10 آلاف و500 أسرة من أصحاب التضامن الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة" سيستفيدون من الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بواقع 100 جنيه شهريًا.

وقالت "سوسن حبيش"، في تصريحات صحفية، إن المحافظة تضم 8 آلاف و700 حالة ضمان اجتماعى، و1800 حالة ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن التكافل يشمل المرأة المعيلة، ويصرف المعاش باسم الزوجة، بينما يشمل "كرامة" حالات ذوى الاحتياجات الخاصة والشيخوخة.

وأكدت مديرة المديرية أنه يجوز للأسرة أن تجمع بين المعاشين "تكافل" و"كرامة" حال صرف الأسرة معاش "تكافل"، الذي يقدر بـ325 جنيهًا ولها ابن معاق، بينما يقدر معاش "كرامة" بـ 350 جنيهًا، بالإضافة إلي لـ100 جنيه التى أقرها الرئيس.

وأضافت مدير المديرية أن نصيب المرأة المعيلة، التي تعول أطفالًا بمراحل التعليم، 60 جنيهًا للطفل بالمرحلة الابتدائية و80 جنيهًا للطالب بالإعدادية و100 جنيه للثانوي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "القضاء الإداري" تُلغي طرح أراضي بورسعيد للبيع

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الدقهلية يتابع عمليات التصحيح بكنترولات امتحانات الثانوية العامة

    بالصور.. محافظ الدقهلية يتابع عمليات التصحيح بكنترولات امتحانات الثانوية

    أخبار
  • ضبط 1000 علبة سجائر مسرطنة في بورسعيد

    ضبط 1000 علبة سجائر مسرطنة في بورسعيد

    أخبار
  • إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد

    إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد

    أخبار

إعلان

7b5789d248.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية