"تضامن بورسعيد": 10 آلاف و500 أسرة تستفيد من زيادة السيسي لـ"تكافل وكرامة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن 10 آلاف و500 أسرة من أصحاب التضامن الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة" سيستفيدون من الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بواقع 100 جنيه شهريًا.

وقالت "سوسن حبيش"، في تصريحات صحفية، إن المحافظة تضم 8 آلاف و700 حالة ضمان اجتماعى، و1800 حالة ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن التكافل يشمل المرأة المعيلة، ويصرف المعاش باسم الزوجة، بينما يشمل "كرامة" حالات ذوى الاحتياجات الخاصة والشيخوخة.

وأكدت مديرة المديرية أنه يجوز للأسرة أن تجمع بين المعاشين "تكافل" و"كرامة" حال صرف الأسرة معاش "تكافل"، الذي يقدر بـ325 جنيهًا ولها ابن معاق، بينما يقدر معاش "كرامة" بـ 350 جنيهًا، بالإضافة إلي لـ100 جنيه التى أقرها الرئيس.

وأضافت مدير المديرية أن نصيب المرأة المعيلة، التي تعول أطفالًا بمراحل التعليم، 60 جنيهًا للطفل بالمرحلة الابتدائية و80 جنيهًا للطالب بالإعدادية و100 جنيه للثانوي.