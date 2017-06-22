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السعوديون يبايعون الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

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مصراوي Masrawy

السعوديون يبايعون الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

12:43 ص الخميس 22 يونيو 2017

السعوديون يبايعون الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

الأمير محمد بن سلمان

مكة المكرمة -(أ ش أ):

جرت الليلة مراسم بيعة الأمير محمد بن سلمان وليًا لعهد بقصر الصفا بمكة المكرمة وذلك عقب صلاة التراويح.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جهته، ألقى مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمة بايع فيها ولي العهد الجديد، وأكد على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف خلف قيادة المملكة.

كما يبايع الأمراء والوزراء وممثلي المجتمع المحلي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

كان العاهل السعودي قد أصدر أمرًا ملكيًا، الأربعاء، قضى فيه بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليًا للعهد، وتعيين الأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد في السعودية، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليا للعهد.

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