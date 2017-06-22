الهلال يخطف نقطة من النجم في الوقت القاتل

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استطاع الهلال السوداني التعادل مع ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف لكل فريق، ليعيد نفس نتيجة لقاء الذهاب بينهما في سوسة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح الفريق التونسي التسجيل عبر لاعبه رامي البدوي، في الدقيقة 86، ثم تمكن محمد مختار بيشا من تعديل النتيجة في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

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وبهذه النتيجة رفع النجم رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.