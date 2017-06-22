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صحيفة: بعد كريستيانو.. الضرائب تطارد نجم أخر من ريال مدريد

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صحيفة: بعد كريستيانو.. الضرائب تطارد نجم أخر من ريال مدريد صحيفة: بعد كريستيانو.. الضرائب تطارد نجم أخر من ريال مدريد

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن هناك لاعب أخر من نادي ريال مدريد، متهم بالتهرب الضريبي، وذلك بعد الاتهامات التي لحقت بنجم الفريق كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة بتهربه من دفع 14.7 مليون يورو. 

حيث أكدت صحيفة «OK DIARIO» الإسبانية اليوم، أن الضرائب ستقوم بالبحث في حالة اللاعب الكومولبي خاميس رودريجيز، خوفًا من أن يكون اللاعب اتبع نفس النهج الذي قام به العديد من اللاعبين بالتهرب من الضرائب المفروضة عليهم. 

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وأضافت الصحيفة، أن مصلحة الضرائب تعمل على معرفة كيف يدير اللاعب دخله في إسبانيا، مشيرة إلى أن الضرائب في إسبانيا تطارد العديد من نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، بسبب تهربهم من دفع الضرائب.

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التحرير

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