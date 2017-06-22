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"الأعلى للإعلام" يوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات الخاصة

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات الخاصة

12:16 ص الخميس 22 يونيو 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت - هاجر حسني:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع.

وقال المجلس في بيان صحفي، إنه تلقى شكاوى من العديد من القنوات التلفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من جهات عديدة.

وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أن القرار يأتي طبقًا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس.

وقال مكرم إنه لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج والتي تصدرها جهات عديدة ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأي العام وفي الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته، ولذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعي قواعد قياس الرأي العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعي العدالة والموضوعية وتطبيقا للقانون.

وأهاب المجلس بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذا عدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس.

وشكّل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالي فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة بعد أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن.

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