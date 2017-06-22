مواطنون بالأقصر عن أسعار ملابس أول عيد بعد التعويم: "فوق طاقتنا".. "صور"

الأقصر – محمد محروس:

عبر مواطنون بمحافظة الأقصر، عن استيائهم من ارتفاع أسعار الملابس مع زيادة أعباء الحياة وارتفاع تكلفة المعيشة، تزامنًا أول عيد يأتي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه.

وقالت سمر محمود، طالبة: "الأسعار السنة دي غير عادية وفوق طاقة أي حد أنا اشتريت طقم بـ800 جنيه ودي أرخص حاجة لقيتها تناسبني".

وأضاف محسن عبدالناصر، موظف: " لابس العيد زادت ضعفين عن العيد اللي فات أنا عندي 5 عيال اشتريت ليهم هدوم بـ3500 جنيه"، وتابع: "أنا مرتبي 2000 جنيه في الشهر ودخلت جمعية عشان أعرف اشتري هدوم العيد لعيالي عشان يلبسوا وميبقوش أقل من حد".

واستكملت سامية إبراهيم، ربة منزل: "اشتريت بنطلون وقميص لابني اللي عنده 7 سنين بـ650 جنيه.. الأسعار بقت شئ صعب قوي ربنا يكون في عون الناس".

من جانبه أشار حسن أبو الشيخ، تاجر ملابس، إلى ارتفاع أسعار الملابس "طبيعي"، لأن غالبية المعروض ملابس مستوردة وتخضع لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، وقال: "مثلا العيد اللي فات كان الدولار بـ8 جنيهات دلوقتي بيعدي الـ18 فالفرق كبير طبعًا".

وأضاف أبو الشيخ: "الناس بتتهمنا احنا بالجشع بس احنا هنعمل ايه.. احنا بنشتري الهدوم من تجار كبار بأسعار مرتفعة".

ولفت إسلام علي، تاجر ملابس، إلى تراجع حركة البيع هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار الملابس، مضيفًا: "احنا أكثر المتضررين بارتفاع الأسعار.. مبقناش بنبيع زي الأول.. أنا الأول في موسم زي ده كنت ممكن أبيع 80 و90 حتة في اليوم دلوقتي لو بيعت 30 حته بقول تمام قوي".