رغم قطع العلاقات.. تميم يبعث ببرقية تهنئة للعاهل السعودي

كتب - عبدالعظيم قنديل

على الرغم من التوتر الذي تعيشه دول الخليج العربي، بعد أزمة عدة دول عربية قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقية تهنئة إلى للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إصداره أوامر ملكية.

وكان العاهل السعودي قد أصدر، فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء ابن أخيه، الأمير محمد بن نايف، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

كما أمر الملك سلمان، في مرسوم آخر، بتعيين ابنه، الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، وتعيينه كذلك نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، وبما كلف به سابقا من مهام أخرى.

وبحسب بيان وكالة "قنا"، "أرسل الأمير تميم إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا... له التوفيق والسداد لما فيه خير المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود... وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء".

وفي بيان آخر، هنأ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدولة قطر، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وذلك حسبما أفادت وكالة "قنا" القطرية.



وتشهد منطقة الخليج في الوقت الراهن توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في مطلع الشهر الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك دول المالديف وموريشيوس، وموريتانيا، وجزر القمر.