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فيديو| عزام: المصريون أنفقوا 600 مليون جنيه لمشاهدة كأس العالم الأخيرة

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فيديو| عزام: المصريون أنفقوا 600 مليون جنيه لمشاهدة كأس العالم الأخيرة فيديو| عزام: المصريون أنفقوا 600 مليون جنيه لمشاهدة كأس العالم الأخيرة

التحرير

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قال مصطفى عزام، مدير التطوير والاستثمار باتحاد الكرة، أن كرة القدم صناعة مثل غيرها من الصناعات، لها مصادر عديدة للدخل، وتحتاج أيضًا لنفقات كبيرة لتنميتها.

وأضاف «عزام»، خلال لقاءه بحلقة الأربعاء، من برنامج «رمضان Sport»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، يجب التسليم بأنه علينا أن ندفع أموال لمشاهدة كرة القدم، مشيرًا إلى أن القوانين المصرية تسببت في ارتفاع قيمة اشتراكات مشاهدة المباريات للضعف في الفترة الأخيرة.

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وتابع، أن هناك دراسة أجريت خلال كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بالبرازيل عام 2014، أفادت بأن المصريون أنفقوا ما يقرب من 600 مليون جنيه لمشاهدة البطولة.

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التحرير

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