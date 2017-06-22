فيديو| سيف زاهر: «حسام البدري لم يخطيء»

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دافع الإعلامي سيف زاهر، عن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على خلفية رفض الأخير الإدلاء بتصريحات في وجود المايك الخاص بقناة «beIN SPORTS»، عقب مواجهة الوداد المغربي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال «زاهر»، خلال حلقة اليوم، من برنامج «رمضانك Sport»،الذي يقدمه على قناة ON sport، أن «البدري» لم يخطيء في هذه اللقطة، وتصرفه كان طبيعيًا لأننا أمام موقف دولة، معلقًا «مش إحنا اللي دخلنا الرياضة في السياسة، الدولة المعادية لمصر هى اللي دخلت كل حاجة في أى حاجة».

وأضاف، «مفيش داعي الضغط يبقى أكتر من كده، لو فيه غرامة مالية نتحملها، إنت معاك الماتش وأنا مش هديلك أكتر».