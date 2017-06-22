بالصور.. محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة القدر في مسجد الأنصاري

المنوفية - مروة فاضل:

شهد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر المباركة في مسجد الأنصاري بشبين الكوم عقب صلاة العشاء والتراويح.

حضر الاحتفالية، الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ورئيس حي غرب شبين الكوم، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وتضمن ابتهالات دينية، وألقى الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ومنزلتها عند الله تعالى وأنها خير من ألف شهر، وأنها ليلة سلام أنزل فيها القرآن الكريم.

كما تطرق "عبد المؤمن" إلى توضيح فضل الصيام في تهذيب النفوس والإحساس بغير القادرين، داعيًا الجميع إلى التحلى بأخلاق الإسلام وآداب الصيام.

وفي ختام كلمته دعا فضيلة الشيخ المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان.

وقدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية لأهالي المنوفية الكريم بمناسبة هذه الليلة المباركة، وطالب الجميع بضرورة تضافر كافة الجهود وتوحيد الصف في ظل روحانيات شهر رمضان المعظم.