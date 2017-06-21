أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائب بحزب الوفد: "تيران وصنافير" وراء استقالة أبو شقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب بحزب الوفد: "تيران وصنافير" وراء استقالة أبو شقة

11:39 م الأربعاء 21 يونيو 2017

المستشار بهاء أبو شقة

كتبت- مروة شوقي:

وصف الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، استقالة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واللجنة التشريعية بمجلس النواب، من عضوية الحزب بـ"الخطأ والخسارة الكبيرة للحزب".​

وقال عبده، في تصريح خاص لمصراوي، إن هناك اتجاها إلى رفض الاستقالة داخل أعضاء الهيئة العليا وتمت الدعوة لاجتماع طارئ لحل الأزمة، مضيفًا "أعتقد أن استقالته لم تقبل وإذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر فيجب حله".

وأشار عبده، إلى أن "اتقاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير" هي سبب هذا الانشقاق بين الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة الوفدية، فالهيئة العليا للحزب اعترضت بوضوح على الاتفاقية بينما انقسمت الهيئة البرلمانية بين موافق ورافض لإقرار الاتفاقية والنتيجة فيه تصادم بين الهيئتين".

وتابع: "فقد سبق بهاء أبو شقة، تقديم محمد فؤاد استقالته من المجلس وكلاهما نحتاجه بشدة في حزب الوفد".

وأكد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، في وقت سابق اليوم، أن أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قدم استقالته اليوم الأربعاء من الحزب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ب​هاء أبوشقة يستقيل من حزب الوفد

    ب​هاء أبوشقة يستقيل من حزب الوفد

    أخبار
  • إيهاب الخولي: انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان في 2 يوليو

    إيهاب الخولي: انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان في 2 يوليو

    أخبار
  • تفاصيل موافقة البرلمان على إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات في 2024

    تفاصيل موافقة البرلمان على إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات في

    أخبار
  • بعد إقرار موازنة

    بعد إقرار موازنة "2017-2018".. رفع جلسة البرلمان ومعاودة الانعقاد

    أخبار

إعلان

6faa2212ea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر