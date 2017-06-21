نائب بحزب الوفد: "تيران وصنافير" وراء استقالة أبو شقة

كتبت- مروة شوقي:

وصف الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، استقالة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واللجنة التشريعية بمجلس النواب، من عضوية الحزب بـ"الخطأ والخسارة الكبيرة للحزب".​

وقال عبده، في تصريح خاص لمصراوي، إن هناك اتجاها إلى رفض الاستقالة داخل أعضاء الهيئة العليا وتمت الدعوة لاجتماع طارئ لحل الأزمة، مضيفًا "أعتقد أن استقالته لم تقبل وإذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر فيجب حله".

وأشار عبده، إلى أن "اتقاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير" هي سبب هذا الانشقاق بين الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة الوفدية، فالهيئة العليا للحزب اعترضت بوضوح على الاتفاقية بينما انقسمت الهيئة البرلمانية بين موافق ورافض لإقرار الاتفاقية والنتيجة فيه تصادم بين الهيئتين".

وتابع: "فقد سبق بهاء أبو شقة، تقديم محمد فؤاد استقالته من المجلس وكلاهما نحتاجه بشدة في حزب الوفد".

وأكد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، في وقت سابق اليوم، أن أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قدم استقالته اليوم الأربعاء من الحزب.