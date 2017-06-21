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الـ"إف بي آي": يجري التحقق من وجود دوافع إرهابية لحادث الطعن في ميتشجان

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مصراوي Masrawy

الـ"إف بي آي": يجري التحقق من وجود دوافع إرهابية لحادث الطعن في ميتشجان

11:32 م الأربعاء 21 يونيو 2017

أرشيفية

ميشيجان - (د ب أ): 

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن التحقيقات جارية للتعرف على ماإذا كانت هناك دوافع إرهابية وراء طعن شرطي في مطار صغير فى ولاية ميشيجان شمال شرقي الولايات المتحدة، الأربعاء.

وقالت السلطات فى مطار"بيشوب" الدولى فى فلينت، بولاية ميتشجان إن وكالات إنفاذ القانون المحلية والإقليمية والوطنية تتفقد موقع الحادث، مشيرة إلى أن الضابط بحالة مستقرة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى في ديترويت في بيان له: "تم اقتياد المشتبه به إلى الحجز بالمطار، ويقوم ضباط إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق معه".

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي: " بلغتنا تقارير تفيد بأن المهاجم تفوه بكلمات قبل مهاجمة الضابط مباشرة أو في أثناء مهاجمته، ولكن من المبكر تحديد طبيعة هذه الكلمات المزعومة أو ما إذا كان هذا العمل إرهابيًا أم لا".

وأعرب ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اعتقادهم بأن عملية الطعنعمل منفرد.

وبحسب سلطات فلينت، تم إخلاء المطار وإغلاقه بعد الهجوم،مشيرة إلى أن كافة المسافرين بأمان. 

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