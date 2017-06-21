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فيديو| «تشريعية البرلمان»: المحكمة الدستورية ردت اعتبارنا

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فيديو| «تشريعية البرلمان»: المحكمة الدستورية ردت اعتبارنا فيديو| «تشريعية البرلمان»: المحكمة الدستورية ردت اعتبارنا

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قال إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ، المعروفة باسم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، رد الاعتبار للبرلمان، ويؤكد أن مجلس النواب حريص تمامًا على أحكام الدستور والقانون، ويلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القرار يعكس أعلى صور تطبيق التعاون المشترك بين سلطات الدولة بهدف الوصول للمصلحة العليا للبلاد والشعب.

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