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بالفيديو.. رجل أعمال سعودي: قطر أكبر دولة عربية «مَدِينة»

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بالفيديو.. رجل أعمال سعودي: قطر أكبر دولة عربية «مَدِينة» بالفيديو.. رجل أعمال سعودي: قطر أكبر دولة عربية «مَدِينة»

التحرير

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قال حسين شبكشي، رجل الأعمال السعودي، إن قطر أكبر دولة مَدِينة في العالم العربي رغم ثرائها.

وأضاف شبكشي، خلال حواره اليوم الأربعاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز": قطر تعتمد على الاستدانة، وتمارس نوعًا من النفاق السياسي وتتبع خطوات "نتنياهو" السياسية.

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وعن تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في ، قال رجل الأعمال: "تبوؤ الكفاءات الشابة مناصب قيادية هامة، ليس مقتصرًا على تولي الأمير الشاب ذي الثلاثين عامًا (بن سلمان) لمنصب ولي العهد، بل أصبحت سمة أساسية للمملكة العربية السعودية".


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التحرير

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