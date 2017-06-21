بالفيديو.. كأس القارات| المكسيك تقلب الطاولة على نيوزيلندا

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حقق منتخب المكسيك فوزًا صعبًا على نظيره النيوزيلندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا في روسيا.

تقدم منتخب نيوزيلندا بهدف في الشوط الأول عن طريق كريس وود في الدقيقة 42 من صناعة زميله كلايتون لويس.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب المكسيكي من قلب الطاولة، حيث تعادل راؤول خيمينيز في الدقيقة 54، قبل أن يسجل زميله أوريبي بيرالتا هدف الفوز في الدقيقة 72.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد المكسيك لـ4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة بفارق الأهداف عن البرتغال صاحب المركز الثاني، بينما ظل منتخب نيوزيلندا بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.