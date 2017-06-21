باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد العاصمة

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عن تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها في الثانية عشرة من منتصف الليلة، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد ناصف - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - حسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - أحمد توفيق - ستانلي أوهايتشي - ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم :باسم مرسي.

واستبعد إيناسيو من اللقاء كلا من، عمر صلاح - إبراهيم صلاح - أحمد رفعت.