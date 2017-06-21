البدري يمنح فتحي والسعيد راحة ثلاثة أيام

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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، أحمد فتحي وعبدالله السعيد لاعبى الفريق راحة لمدة 3 أيام من المشاركة في التدريبات بعد العودة من المغرب عقب خوض مباراة الوداد في دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة بعد رحلة طيران استغرقت عدة ساعات، فيما يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس.

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وكان الأهلي قد خسر مباراته الأخيرة، أمام فريق الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة القادمة من مسابقة الدوري الممتاز، التي حسم الفريق لقبها قبل نهاية الموسم بعدة أسابيع.