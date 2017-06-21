تيلرسون: يجب على الصين أن تضغط على كوريا الشمالية
تيلرسون: يجب على الصين أن تضغط على كوريا الشمالية
10:58 م الأربعاء 21 يونيو 2017
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
واشنطن - (د ب أ):
طالب وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الصين ببذل المزيد من الجهد للضغط على كوريا الشمالية، عقب محادثات أمريكية صينية في واشنطن، الأربعاء.
وقال تيلرسون إن الصين تتفهم أن الولايات المتحدة تعتبر كوريا الشمالية أكبر تهديد أمنى لها، مشيرًا إلى أن بكين تتحمل مسؤولية الضغط على النظام الكوري الشمالي اقتصاديًا ودبلوماسيًا.
ودعا تيلرسون إلى بذل المزيد من الجهود للحد من تدفقات عائدات النظام وامتثال بيونجيانج لقرارات مجلس الأمن الدولي حول برامجها النووية والصواريخ البالستية.
وأشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى وفاة طالب أمريكي، كان معتقلاً لدى كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، كدليل على نظام مستمر في إثارة الاستفزاز، مشيرًا إلى استمرار الحاجة إلى تدخل الصين.
وقال إن واشنطن وبكين تشتركان في نفس الهدف النهائي المتمثل في جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.
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