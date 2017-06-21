بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بليلة القدر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، لحضور مراسم الاحتفال الدينى الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الاسماعيلية بليلة القدر، اليوم الأربعاء، في مسجد اتحاد إذاعة وتليفزيون القناة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

حضر الاحتفال اللواء عصام سعد مدير أمن الاسماعيلية، ومساعده اللواء محمد أبو الذهب، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والمقدم سمير الصاوى نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وجمال السيد محمود وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

تضمنت مراسم الاحتفال آداء شعائر صلاة العشاء وتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم للقارئ والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وإلقاء كلمة مديرية الأوقاف التى ألقاها فضيلة الشيخ أحمد فؤاد عبدالله، وأوضح خلالها فضائل ليلة القدر وعظمتها وفضل احياؤها بالذكر والدعاء والاستغفار.

وفي ختام الحفل، قدم الشيخ عمر فرحان عبد المجيد فاصلًا من التواشيح والابتهالات الدينية.