أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بليلة القدر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بليلة القدر

11:03 م الأربعاء 21 يونيو 2017

  • عرض 4 صورة

    0c4cd7d6ee.jpg

  • عرض 4 صورة

    05f7f9b760.jpg

  • عرض 4 صورة

    f4657cc4cc.jpg

  • عرض 4 صورة

    0ad5cdb95f.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إفطار 10 آلاف صائم في الساحة الرضوانية بالأقصر

الألبوم التالى

بالصور.. إفطار 10 آلاف صائم في الساحة الرضوانية بالأقصر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أناب الرئيس عبد الفتاح ، اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، لحضور مراسم الاحتفال الدينى الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الاسماعيلية بليلة القدر، اليوم الأربعاء، في مسجد اتحاد إذاعة وتليفزيون القناة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

حضر الاحتفال اللواء عصام سعد مدير أمن الاسماعيلية، ومساعده اللواء محمد أبو الذهب، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والمقدم سمير الصاوى نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وجمال السيد محمود وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

تضمنت مراسم الاحتفال آداء شعائر صلاة العشاء وتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم للقارئ والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وإلقاء كلمة مديرية الأوقاف التى ألقاها فضيلة الشيخ أحمد فؤاد عبدالله، وأوضح خلالها فضائل ليلة القدر وعظمتها وفضل احياؤها بالذكر والدعاء والاستغفار.

وفي ختام الحفل، قدم الشيخ عمر فرحان عبد المجيد فاصلًا من التواشيح والابتهالات الدينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مساجد كفر الشيخ تحتفل بليلة القدر

    بالصور.. مساجد كفر الشيخ تحتفل بليلة القدر

    أخبار
  • ننشر استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر

    ننشر استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر

    أخبار
  • بالصور..

    بالصور.. "الإيمان لكفالة الأيتام" بكفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا

    أخبار
  • قرعة علنية لتخصيص محلات بديلة لـ37 بائعًا جائلًا في الإسماعيلية

    قرعة علنية لتخصيص محلات بديلة لـ37 بائعًا جائلًا في الإسماعيلية

    أخبار

إعلان

9b1d30a7cc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية