بالصور.. "أمن الوادي الجديد" تنظم إفطارًا جماعيًا لقيادات المحافظة والجنود

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، إفطارًا جماعيًا لقيادات المحافظة التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية وقيادات المديرية بمقر معسكر فرق الأمن العام بمدينة الخارجة.

حضر الإفطار المستشار محمود شوقي، مدير نيابات الوادي الجديد الكلية، واللواء أحمد عبد الغفار مدير الأمن، يرافقه اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة الوادي الجديد، ومدير إدارة الأمن الوطني بالمحافظة، مفتشي الأمن العام ووزارة الداخلية، والعقيد المستشار العسكري وممثلي المخابرات العامة والحربية وقوات حرس الحدود ومخابرات الحدود.

كما حضر الإفطار، ممثلو الأزهر والكنيسة والدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور صلاح مرزوق، وكيل المديرية، والدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التعليم، وسمية خليل رئيس مركز الخارجة، والدكتور محمود مهدي مدير مستشفي الخارجة العام ومدير الإذاعة عاطف شوقي، ورئيس قسم المذيعين بالإذاعة محمد بدر الدين.

وقال الرائد محمد إبراهيم، مسئول الإعلام بالمديرية، إنهم نظموا الإفطار الجماعي بساحة ملعب معسكر قوات الأمن بمدينة الخارجة بحضور أكثر من 300 جندي وضابط من المعسكر ومدير الإدارات وقيادات المديرية ومساعدي مدير الأمن.

ورحب مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة بالحضور وألقى كلمة عبر فيها عن حرص الوزارة بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على التواصل مع جميع قيادات المحافظة التنفيذية والسياسية والشعبية والأجهزة الحكومية لخدمة شعب مصر العظيم بشكل عام وشعب الواحات بشكل خاص.

وأكد "إبراهيم" أن الإفطار تتضمن كلمات ترحيب لرجال الشرطة بضيوفها على مائدة الإفطار الجماعي ألقاها اللواء سامح شعلان، مساعد مدير الأمن، كما حرصت المديرية على حضور جنود وضباط فرق الأمن الإفطار لما لهم من دور عظيم في تامين المحافظة، بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بالمديرية بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عصام مهني رئيس المباحث وجميع رجال المديرية.

أشار "إبراهيم" إلى أن المديرية نظمت إفطارًا جماعيًا لـ200 أسرة بمركزي الخارجة والداخلة ووزعت 2000 كرتونة مواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية، خلال الأيام الثلاثة الماضية بمناسبة شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، في مد جسور الثقة والتواصل مع جموع الشعب المصري بكل طوائفه.