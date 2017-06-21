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ضبط 47 ألف "شمروخ" ولعبة نارية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط 47 ألف "شمروخ" ولعبة نارية في الوادي الجديد

10:31 م الأربعاء 21 يونيو 2017

اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية 47 ألف و476 شمروخًا ولعبة نارية في حملة مكبرة بأسواق المحافظة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي، رئيس مباحث بالمحافظة، بضبط 942 كرتونة ألعاب نارية قبل ترويجها وبيعها في الأسواق بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أسفرت حملة لمديرية الأمن عن ضبط "أ.س" عاطل 21 عامًا، مقيم بمركز الخارجة، وبحوزته 526 شمروخ وصاروخ وألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، و160 جنيه و"م.ف"، 23 سنة بائع متجول ومقيم بالكرنك بمحافظة الأقصر، وبحوزته 46950 شمروخ وصاروخ وألعاب نارية و300 جنيه.

أكد محضرا الواقعة اعتراف المتهمين بحيازة المضبوطات، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة بيعها للمواطنين بمركز الخارجة.

حُرزت المضبوطات، وحرر المحضران، رقمي "9، 4" أحوال قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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