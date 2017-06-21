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ماكرون: استخدام أسلحة كيماوية في سورية سيتبعه غارات جوية

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مصراوي Masrawy

ماكرون: استخدام أسلحة كيماوية في سورية سيتبعه غارات جوية

10:12 م الأربعاء 21 يونيو 2017

ماكرون: استخدام أسلحة كيماوية في سورية سيتبعه غارات جوية

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ميونخ - (د ب أ):

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم شن غارات جوية في سورية بشكل منفرد، إذا لزم الأمر و إذا تبين استخدام أسلحة كيماوية هناك.

وقال ماكرون ،في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية تنشرها الصحيفة في عدد يوم غد الخميس إنه "إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية وعرفنا مصدر هذه الأسلحة، فإن فرنسا سترد بهجمات جوية لتدمير مستودعات الأسلحة الكيماوية التي تم التعرف عليها".

وشدد ماكرون على أن استخدام هذه الأسلحة المنبوذة "خطر أحمر" بالنسبة له.

وكان هجوم يعتقد أنه بغاز سام قد أدى في أبريل الماضي لمقتل أكثر من 80 شخصا.

وحملت الدول الغربية قوات الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم وهو ما تنفيه السورية.

كما طالب ماكرون بخطة جديدة لتحقيق السلام في سورية و إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت سنوات، وقال: "لم أعد أشترط عزل الأسد لتحقيق كل شيء لأنني لا أرى شخصا كخليفة شرعي له".

وأوضح ماكرون أن هدفه الأكثر أولوية سيظل الحرب على المجموعات الإرهابية وقال إنه يتم في تلك المنطقة من العالم التدرب على تنفيذ هجمات إرهابية حتى في أوروبا، وإن اقتلاع هذه المجموعات يتطلب تعاون الجميع خاصة من جانب الحكومة الروسية.

يشار إلى أن روسيا هي أهم حليف للأسد وأن نحو 400 ألف إنسان قتلوا خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام، والتي أدت أيضا لنزوح الملايين من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل سورية وخارجها.

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