فيديو| مذيع قناة الأهلي يفتح النار على beIN SPORTS: عم حارث أكبر منكم

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علق عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، على انتقادات الاستوديو التحليلي بقناة beIN SPORTS، لحسام البدري المدير الفني للنادي الأحمر، على خلفية رفضه الإدلاء بتصريحات في وجود المايك الخاص بالقناة القطرية.

وقال حسن، خلال تقديمه برنامج «ستاد الأهلي»، على قناة النادي، «إحنا في مصر بس اللي ننتقد حسام البدري، لكن مفيش أى واحد أو قناة مالهاش أى 60 ألف لازمة تنتقده».

وأضاف، «الأهلي هو اللي بيعمل وبيكبر القنوات مش هي اللي بتكبره، وأى قناة تتمنى تنقل ماتشاته، وتاخد تصريحات من أى لاعب أو مدرب فيه».

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وتابع، «دي تعليمات دولة ولازم حسام البدري يعملها، مع احترامي لحقوقكوا، إنتوا بصراحة رخمين، عشان روحتوله تاني بعد ما رفض، معروفة انتماءاتكم وأغراضكوا، عايزين تعملوا مشاكل بدون داعي، مصر أكبر من التفاهات دي، عم حارث نفسه أكبر من أى حد فيكم».