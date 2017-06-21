السفير البريطاني يداعب «صلاح» برسالة كوميدية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

داعب جون كاسون، السفير البريطاني في القاهرة، النجم محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، بتوجيه رسالة كوميدية له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على خلفية تواجد الفرعون المصري في إنجلترا لإجراء الكشف الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب كاسون، «اللى يشرب مياه البريميرليج لازم يرجعله تانى، يالا يا أبو صلاح ليفربول بقاله 28 سنة ماخدش الدورى، عايزينك تنور استاد أنفيلد وكأس العالم ٢٠١٨».

شاهد أيضا

وبات «صلاح» قريبًا من الانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن وافقت إدارة الريدز على رفع القيمة المالية بناءً على طلب إدارة روما، حيث تبلغ قيمة الصفقة نحو 39,5 مليون يورو حسبما أفادت تقارير إنجليزية.