أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

السفير البريطاني يداعب «صلاح» برسالة كوميدية

Google+ Print
السفير البريطاني يداعب «صلاح» برسالة كوميدية السفير البريطاني يداعب «صلاح» برسالة كوميدية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

داعب جون كاسون، السفير البريطاني في القاهرة، النجم محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، بتوجيه رسالة كوميدية له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على خلفية تواجد الفرعون المصري في إنجلترا لإجراء الكشف الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب كاسون، «اللى يشرب مياه البريميرليج لازم يرجعله تانى، يالا يا أبو صلاح ليفربول بقاله 28 سنة ماخدش الدورى، عايزينك تنور استاد أنفيلد وكأس العالم ٢٠١٨».

شاهد أيضا

40619-السفير-البريطانى

وبات «صلاح» قريبًا من الانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن وافقت إدارة الريدز على رفع القيمة المالية بناءً على طلب إدارة روما، حيث تبلغ قيمة الصفقة نحو 39,5 مليون يورو حسبما أفادت تقارير إنجليزية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري