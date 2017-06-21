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ب​هاء أبوشقة يستقيل من حزب الوفد

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مصراوي Masrawy

ب​هاء أبوشقة يستقيل من حزب الوفد

10:06 م الأربعاء 21 يونيو 2017

ب​هاء أبوشقة يستقيل من حزب الوفد

المستشار بهاء الدين أبوشقة

كتب ــ محمود مصطفى:

أكد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قدم استقالته اليوم الأربعاء من الحزب.

وأضاف حسان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العليا لحزب الوفد، تعقد اجتماعا حاليا بمقر الحزب لبحث استقالة المستشار بهاء الدين ابوشقة.

وعقدت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أول أمس الاثنين اجتماعا لتقييم أدائهم البرلمانى خلال دور الانعقاد الحالي.

وانتهى الاجتماع بعد المناقشات والمشاورات إلى تجديد الثقة في أبو شقة كرئيسا للهيئة البرلمانية فى دور الانعقاد الثالث.

ودعا أبو شقة إلى اجتماع عاجل بين الهيئة البرلمانية للوفد والهيئة العليا لإجراء مشاورات وحوارات مشتركة حول سياسات وتوجهات الحزب بالمرحلة المقبلة من أجل الاتفاق على مبادىء واضحة ومحددة لإزالة أى لبس أو لغط أو مزايدات أو شائعات مغرضة.

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مصراوي Masrawy

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