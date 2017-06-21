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"السياحة": 10 آلاف مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحي.. وإغلاق باب التسجيل

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مصراوي Masrawy

"السياحة": 10 آلاف مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحي.. وإغلاق باب التسجيل

09:54 م الأربعاء 21 يونيو 2017

ارشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أغلقت وزارة السياحة، باب تسجيل المواطنين على البوابة الموحدة للقرعة الالكترونية بوزارة الداخلية، وقد بلغ عدد الشركات السياحية المنفذة للحج هذا الموسم 1750 شركة وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى هذا الموسم 108495 وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية فيما بينهم لتوزيع عدد 36000 تأشيرة.

وقال يحيى راشد وزير السياحة، في بيان صحفي، إن مهمته كوزير للسياحة فيما يتعلق بمنظومة الحج هي مراعاة البعد الاجتماعي في الضوابط التي تلزم الشركات بتقديم أحسن الخدمات للحجاج المصريين، وتوفير السعر المناسب للمواطن المصري، مؤكدا أن حماية المواطن المصري هدفه الأول.

وشدد وزير السياحة على ضرورة متابعة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج حج 1438هـ بتقديم الخدمات المتفق عليها مع الحجاج، مشدداً على عدم التهاون مع أي شركة سياحية تخالف تعاقداتها مع الحجاج.

يذكر أنه قد تم إقرار نظام وضوابط الحج يوم 15 مايو الماضي، على موقع الوزارة وتم سفر اللجنة المكونة من الوزارة والغرفة للاجتماع بوزارة الحج بالمملكة العربية .

وكذلك مؤسسة الطوافة لمناقشة الأسعار وسبل تحسين الخدمات، حيث نجحت اللجنة في الاتفاق على تقديم الخدمات بأسعار أفضل بكثير، وبعد عودة اللجنة تم دراسة الأسعار واعلان الضوابط.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة وافقت على بعض التعديلات فيما يتعلق بالتسعير استجابة لمطالب الشركات العاملة في المجال، وإيمانا بمراعاة ظروف الجميع ، وحرصا من الوزارة على عدم تضرر أية شركة.

كما وافقت الوزارة أيضا على تواجد مندوب من اللجنة العليا لفحص كافة الإلتماسات الخاصة بالشركات لتقديم الرأي الفني، وفي ضوء هذه الآراء قامت الوزارة بمراجعة كل الشكاوى والجزاءات.

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