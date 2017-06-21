الحكومة: سنحصل على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في يوليو

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توقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى الشهر المقبل.

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بجانب مجموعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لحماية محدودى الدخل.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا للجنة العدالة الاجتماعية اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية محدودى الدخل.

وأعلن السيسي خلال كلمته أمس بحفل إفطار الأسرة المصرية عن توجيهه للحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف العبء عن المواطنين.

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وكشف السيسي خلال الحفل عن توجيهه العاجل الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ عدد من الإجراءات منها زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدول، بدلا من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضى.

وكذا زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10 مليون مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضى، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبا 8.25 مليار جنيه، ارتفاعا من 4 مليارات جنيه في العام الماضى، إلى جانب إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وأيضا إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.

ومن القرارات التي أعلنها الرئيس زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.