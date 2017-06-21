سيارة إسعاف تُلقي مريضًا أمام أبواب المستشفى الأميري بالإسكندرية

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حالة من الاستياء انتابت الأهالي والمارة بالقرب من المستشفى الأميري الجامعي بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية عندما فوجئوا بإحدى سيارات الإسعاف تلقي بمريض بجانب بوابات المستشفى في حالة مرضية سيئة.

وأفاد عدد من الأهالي، شهود الواقعة، بأنه عندما تجمع عدد من المواطنين حول المريض احتجاجا على إلقائه عادت إدارة المستشفى، لإعادته للداخل لتهدئتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق خليفة، مدير المستشفى الأميري الجامعي، أن ما حدث هو أن المريض جاء إلى قسم الاستقبال بالمستشفى ظهر اليوم، مصاب بغرغرينة في قدمه، ولأن قسم الغرغرينة مغلق بالمستشفى منذ 7 أشهر يتم تحويل الحالات لمستشفى رأس التين.

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وتابع خليفة "بالفعل طلبنا له سيارة إسعاف لنقله لمستشفى رأس التين العام، ليتلقى العلاج هناك، ولكننا فوجئنا بأن المسعفين قاموا بإلقائه في الخارج".

وأضاف "ليس لدينا بالمستشفى سيارات إسعاف والسيارة التي قامت بفعل ذلك تتبع وزارة الصحة وتم أخذ رقمها وتحرير محضر بالواقعة، كما تم إبلاغ رئيس مرفق الإسعاف".

وأكد خليفة، أنهم قاموا بأخذ المريض مجددا للداخل حرصا على سلامته، لحين إجراء تنسيق مع وكيل وزارة الصحة لنقله لتلقي العلاج بإحدى مستشفياتها.