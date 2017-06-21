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​رئيس الوزراء يتوقع وصول الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي في يوليو المقبل

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مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يتوقع وصول الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي في يوليو المقبل

09:13 م الأربعاء 21 يونيو 2017

​رئيس الوزراء يتوقع وصول الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي في يوليو المقبل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه ربما تحصل على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.25 مليار دولار خلال الشهر القادم.

وأشار إسماعيل، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، عقب اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، إلى أن حكومته تعمل على تطبيق البرنامج الخاص بالإصلاح المالي والاقتصادية علاوة على تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية كما تعهدت من قبل بعد زيادة الأجور من خلال زيادة حد الإعفاءات على ضريبة الدخل وكذلك إقرار العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وبرامج تناقل وكرامة.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر من العام الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.


وكانت وزارة المالية أعلنت إمكانية حصول مصر على الشريحة الثانية خلال الشهر الجاري، إلا أن رئيس الوزراء توقع أن تكون الشهر القادم مع مطلع العمل بالموازنة العامة الجديدة "٢٠١٧-٢٠١٨".

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مصراوي Masrawy

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