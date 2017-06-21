رسميا.. موناكو يضم موهبة جديدة من برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي موناكو الفرنسي، عن تعقده رسيمًا مع المهاجم الشاب جوردي مبولا، لاعب فريق شباب برشلونة الإسباني.

وقال نادي موناكو في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي له، إن الفريق نجح في التعاقد مع الإسباني مبولا بعقد يمتد لخمس سنوات، على أن ينضم اللاعب إلى الفريق الفرنسي في يوليو المقبل.

وعن توقيع مبولا لمناكو قال رئيس النادي: "سياستنا هي الاستمرار في ضم اللاعبين صغار السن، ولديهم مواهب مميزة، من أجل بناء فريق يستطيع منافسة الكبار في أوروبا الفتررة المقبلة.

شاهد أيضا

يذكر أن صفقة جوردي مبولا بلغت 3 ملايين يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وتعد صفقة مبولا هي الثانية للفريق الفرنسي في المبركاتو الحالي، بعد أن نجح في ضم البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط فريق أندرلخت.