"زراعة المنوفية":خطة لمنع البناء علي الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

المنوفية مروة فاضل:

قال المهندس أحمد عبد الله مصطفى حسين، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، إنه تم وضع خطة داخلية لمتابعة أعمال حماية الأراضى بالوحدات الزراعية وتكثيف الرقابة على الأراضى الزراعية لمنع أى تعديات خلال عطلة عيد الفطر، والتصدى لأى محاولات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمنع ذوى النفوس الضعيفة من التعدى والقيام بالبناء عليها.

وأضاف، أنه تم رفع الطوارئ تزامنًا مع عيد الفطر، حيث تم التشديد على أفراد الأمن والحراسة بضرورة الانتباه واليقظة التامة لتأمين جميع المداخل والمبانى والمخازن والسيارات، خاصة فى الفترة المسائية وحتى الصباح من خلال ثلاث فترات (صباحى- مسائى - ليلى) على مدار الـ24 ساعة يوميًا.

وأشار إلى استمرار أعمال المكافحة والمرور على الوحدات الزراعية للوقوف على مشاكل الرى والصرف ومايقابل المزارع من مشاكل والعمل على حلها ومتابعة جميع المحاصيل الزراعية، وإعطاء الإرشادات الفنية للمزارع، وتذليل العقبات أثناء المرور ميدانياً بجميع نواحى المحافظة.

وشدد على ضرور تجمع جميع السيارات فى مكان واحد لسهولة تأمينها وإنارة مكان المبيت طوال الليل، بالإضافة إلى التأكد بإستمرار من حالة طفايات وحنفيات الحريق وأن تكون صالحة للإستخدام فى أى وقت.