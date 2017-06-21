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بالصور.. شاب يحوّل مقلب قمامة لمسرح وتدريب الموهوبين بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. شاب يحوّل مقلب قمامة لمسرح وتدريب الموهوبين بالمنوفية

09:04 م الأربعاء 21 يونيو 2017

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المنوفية- مروة فاضل:

ما بين الإصرار والتحدي، استطاع شباب بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، أن يحول مقلب قمامة إلي مسرح بسيط مكون من خشب وشكائر، وأصبح يعرض مسرحياته عليه.

إسلام الشاعر، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يدرس بكلية الزراعة جامعة المنوفية، يهوي تأليف وتمثيل المسرحيات، حصل علي جوائز عدة منها مركز أول تمثيل علي مستوي الجمهورية، وأول جامعة، كما قام بتأسيس فريق مسرح كلية الزراعة جامعة المنوفية، بعد ١٧ عامًا من غيابه عن المشاركة في المهرجانات الجامعية.

حاول تطوير موهبته ولكن دون الخروج من قريته، حيث بدأ مشواره منها واستطاع تكوين فريق منذ 8 سنوات يضم عددًا من أبناء القرية وآخرون، ويحلم "إسلام" وفريقه أن تصل التجربة للمسؤولين بمحافظة المنوفية وهيئة قصور الثقافة، ويأتوا لقريته لمشاهدة عروضه.

يقول "الشاعر": أنه حاول إنشاء كيان ومكان مستقر لعرض مسرحياته بين أبناء القرية ولكن التكلفة كانت عالية لتأجير مكان فاضطر لإقامة خيمة في الشارع لعرض مسرحياته في عيد الأضحي الماضي وأقام عرض مسرحي متكامل الأركان حضره العشرات من أبناء القرية، إلي جانب أساتذة للمسرح، لتقييم الأداء.

وأضاف، أنه عرض مشاكل قريته في شكل هزلي بطريقة كوميدية ساخرة، واستمر العرض 10 أيام متواصلة حتي ذاع اسم فريق المسرح بين أبناء القرية الذين أصبحوا ينتظرون عرض المسرحيات.

وأشار إلى وجود مقلب قمامة كبير بالقرية، منذ عشرون عامًا وكان مصدر إزعاج للأهالي، فعرض علي مالك الأرض تأجيرها وتنظيفها وعرض المسرحيات به، لكنه رفض، فعرض أهالي المنطقة شراء الأرض أو تأجيرها ووافق صاحب الأرض منذ 4 أشهر، مؤكداً أنه بدأ منذ ذلك الوقت فى تنظيف المكان واستغلال بعض مكونات القمامة مثل الأجولة، وقام بإنشاء مسرح بسيط بدأ من خلاله عرض مسرحياته في إجازة نصف العام واستمر العرض 6 ليال وسط حضور كثيف من أهالي القرية.

وأوضح، أن فريقه تضاعف ووصل لـ 25 متطوعًا من الموهوبين بالقرية وأصدقاء الجامعة الذين ساعدوه في إخراج التجربة للنور رغم عدم وجود دعاية للفكرة بسبب ضعف الإمكانيات، مؤكداً أن جميع عروضه بالقرية مكتملة العدد.

وأشار إلى أن ليلة العرض تكلفه نحو 600 جنيه، حيث إيجار وحدة صوت وكراسي وفراشة، لافتاً إلى أن الإيراد اليومي يبلغ 300 جنيه، وهو يتحمل 300 جنيه على نفقته الخاصة كل ليلة عرض، ولكنه أراد أن يخرج حلمه للنور، مؤكدًا أنه يجهز حاليًا لعروض العيد.

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