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صور| إضراب العاملين بـ«رعاية المسنين» في دمنهور بسبب الأجور

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التحرير

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دخل العاملون في الجمعية العامة لرعاية المسنين بدمنهور فى إضراب مفتوح عن العمل بمقر دار الرعاية في الأبعادية، اجتجاجا على عدم مساواتهم بالعاملين بدور رعاية الأيتام، في الأجور، والمطالبة بتطبيق قانون 60/ 2016 الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي.

وأكد العاملون سوء حالتهم الوظيفية والاجتماعية والمالية وعدم استجابة المسئولين في الجمعية ومديرية التضامن بالبحيرة لهم.

وقال "إبراهيم" إنه يعمل مشرف بالجمعية منذ 17 عاما ولا يتقاضى سوى 400 جنيه فقط لا تكفى مصاريف للمواصلات.

فيما قالت "باتعة"، عاملة، إنها تعمل بالتعاقد أيضا منذ 17 عاما وتتقاضى 400 جنيه فقط مشيرة إلى معاناتها اليومية فى العمل على مدار الـ 24 ساعة فى خدمة المسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم.

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ومن جانبه، أكد هشام محمود، عامل، أن القانون لا يتم تطبيقه إلا على المتعاقدين الجدد فقط فى الوقت الذى لم يتم تطبيقه على العاملين القدامى.

وبدورها، طالبت منال ناصر، المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة بالنظر لهم بعين الرحمة وتطبيق الحد الأدنى عليهم أسوة بباقي العاملين بالقطاع الخاص وحمايتهم من مسئولى الجمعية والتضامن، الذين يهددون بفصلهم فى حال استمرارهم في الإضراب، مؤكدة أنها تتقاضى أجرا شهريا 186 جنيها فقط.

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التحرير

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