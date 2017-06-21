ننشر استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، لاستقبال عيد الفطر، من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ٢٤ ساعة.

وكلف "سلطان" جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وجميع مديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أي مشكلات، مشددًا بضرورة توفير الخدمات بأعلى مستوى من نظافة وإنارة وطرق ونقل وصحة وتموين ومساجد وساحات للصلاة.

من جانبها عقدت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعًا بحضور اللواء أحمد متولي، سكرتير عام المحافظة، لعرض الإجراءات الخاصة التي تتخذها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وخلال الاجتماع تم التشديد على رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية.

ووجهت "الخولي" بقيام شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء بعمل حملات أمنية لرفع الإشغالات، وتجهيز عدد مناسب من السيارات بكل حي للتدخل الفوري بحملات شرطة المرافق خلال فترة العيد، بالإضافة لمراجعة موقف الحدائق العامة والخاصة بنطاق الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق المركزية.

وكلفت شركة نهضة مصر المسؤولة عن النظافة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لإزالة مخلفات القمامة وعدم تراكمها خلال أيام العيد، كما تم التأكيد على مسؤولي مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بضرورة الاهتمام بالمساجد وساحات الصلاة في أنحاء الإسكندرية قبل وخلال عيد الفطر والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بها وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المصلين.

وأكد اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه سيتم متابعة الشواطئ خاصة المجانية، وجاهزية جميع مراقبي الشواطئ لرصد أي مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

فيما أعلنت شركات المرافق المختصة بخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إنشاء غرف عمليات وفرق للتدخل السريع، مع قيام الإدارة العامة للمشروعات والورش بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة موقف الإضاءة العامة وإصلاح جميع الأعطال بالأعمدة.

ومن المقرر أن تفعّل شركة الكهرباء فرق العمل المتنقلة للتدخل في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، مع تجهيز المحولات للاستخدام إن دعت الحاجة، بالتوازي مع قيام شركة مياه الشرب بالمتابعة المستمرة لموقف منسوب المياه بنطاق المحافظة مع تجهيز عدد مناسب من الصهاريج المتنقلة للتدخل في حالة الحاجة إليها، وقيام شركة الصرف الصحي بتجهيز فرق عمل من الفنيين المتخصصين بالتجهيزات اللازمة والمعدات للتدخل السريع، فضلًا عن قيام إدارة الحماية المدنية بتكثيف عمل فرق الإنقاذ البري والبحري وإبطال المفرقعات.