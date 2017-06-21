ترامب يهنئ ولي العهد السعودي الجديد على منصبه

واشنطن (د ب أ)

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان على توليه المنصب وتعهد بالتعاون الوثيق مع المملكة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: "تعهد الرئيس وولي العهد بالتعاون الوثيق من أجل المضي قدما في أهدافنا بخصوص الأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما ورائه".

وأضاف البيت الأبيض أن الطرفين ناقشا إنهاء تمويل الإرهاب والنزاع الإقليمي مع قطر والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والتعاون الاقتصادي.

كان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد اصدر ، فجر اليوم، أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بالمملكة العربية السعودية .

يذكر أن السعودية كانت أول محطة لترامب في أول رحلة دولية له الشهر الماضي، وقعت خلالها الدولتان على اتفاقيات اقتصادية وعسكرية .